Pyrrusowe zwycięstwo Rosjan. Wykrwawiali się tygodniami, nie zyskali niemal nic

- Trzeba mieć przy tym świadomość, że jest to tylko rosyjski sukces taktyczny i nie ma on przełomowego znaczenia dla całej wojny. To jedna z wielu bitew - podkreśla naukowiec. W dodatku Rosjanie ponieśli ogromne straty w ludziach, stosując taktykę parowego walca - piechota wielokrotnie uderzała w ten sam punkt, tak długo, aż Ukraińcom zabrało środków ogniowych i zostali zmuszeni do odwrotu.