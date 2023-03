Oto powód burzy wokół Naddniestrza. Rosja zostawiła tam wojskowy skarb

- Z wojskowego punktu widzenia operacja demilitaryzacji Naddniestrza jest możliwa do przeprowadzenia. Opór Rosjan nie powinien być wielką przeszkodą i podobnie nie obawiałbym się gwardii separatystycznej. Będąc na miejscu Ukraińców, bym tam wjechał, przejął magazyny i jak najszybciej rozpoczął ich inwentaryzację - komentuje ppłk Korowaj. - To jednak perspektywa wojskowa, natomiast wielkie ryzyko to odbiór takiej akcji czy interwencji na forum międzynarodowym. Będzie to krytykowane - zastrzegł na koniec.