Ukraina reaguje na zagrożenie w kolejnym kraju. Wyślą tam wojska?

- Rosjanie nie potrafili wykorzystać chwili, ale to nie znaczy, że nie będą próbowali przejąć władzy tam, na kierunku mołdawskim - wyjaśnił, odnosząc się do udaremnionej próby przewrotu. Jak zauważa portal Ukraińska Prawda, rosyjska propaganda w czwartek nasiliła przekaz o rzekomych przygotowaniach armii Kijowa do inwazji w Naddniestrzu.