PiS gra bezpieczeństwem Polski [OPINIA]

I oceny tej nie zmienia fakt, że - jak na razie - minister Błaszczak nie "ujawnił" niczego, czego analitycy obronności, by już nie widzieli. Polska ma taki, a nie inny układ geograficzny i takie, a nie inne rozlokowanie sił. A to niestety oznacza, że pierwszą sensowną i mocną linią obronną staje się Wisła. To się zresztą nie zmieniło nawet obecnie, czego trzeba mieć świadomość. Jedyną zmianą jest to, że dziesięć lat temu nie było świadomości, że Rosja została państwem aż tak zbrodniczym i że jest zdolna do masowych mordów czy gwałtów na cywilach.