"Dla wywiadu rosyjskiego to złoto". Błaszczak nie wiedział, co robi?

"To jest dużo gorsze od dyletanctwa. To jawne i przecież świadome - nie wierzę, aby ten, kto o tym decydował, nie zdawał sobie z tego sprawy - działanie przeciwko bezpieczeństwu Polski dla celów partyjnych" - to odpowiedź gen. prof. Stanisława Kozieja, byłego szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego.