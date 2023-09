Afera wizowa. Granica broniona jak nigdy, granica nieszczelna jak nigdy

– CBA po prostu zostało zmuszone do działania. To nie była ich inicjatywa. Nasi partnerzy z Unii wykazali, że to właśnie na poziomie polskich służb konsularnych dochodzi do nieprawidłowości skutkujących masowym wydawaniem wiz, które umożliwiają, dostanie się do strefy Schengen cudzoziemców pochodzących z krajów, w których występuje zagrożenie terrorystyczne – przekonywało na łamach "Wyborczej" anonimowe źródło.