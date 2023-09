Piotr Wawrzyk, czyli geniusz tragikomedii [OPINIA]

Pierwsze spotkanie

Piotra Wawrzyka poznałem kilkanaście lat temu. Ja byłem studentem bezpieczeństwa wewnętrznego, on młodym doktorem. Uczył mnie podstaw prawa unijnego. I był to najgorszy, najnudniejszy i najgłupszy wykładowca, jakiego spotkałem podczas studiów. I nie mówię tego z żadną złością do niego, bo przedmiot zaliczyłem bez kłopotu, nawet na niezłą ocenę. Po prostu Wawrzyk był fatalny.