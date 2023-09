Kryzys czy wyborcza pseudodyplomacja? [OPINIA]

Fiasko polskich planów. Kijów patrzy dalej na Zachód

A co do ukraińskiej perspektywy wejścia do NATO? Szczyt w Wilnie udowodnił, że polskiego głosu nikt nie słucha. Między innymi dlatego, że w perspektywie wyborczej zaczęliśmy nakręcać spiralę antyukraińskiej krytyki związanej z rocznicą zbrodni wołyńskiej. A z drugiej strony, przekazując Ukrainie wszystko, co się dało z uzbrojenia w początkowej fazie wojny, nie mając później już wiele do zaoferowania. Ukraińcy zaś prowadzili politykę realistyczną. Wiele razy dziękowali za pomoc z Polski, ale pierwsze podróże zagraniczne ukraińskiego prezydenta odbyły się do Waszyngtonu, Londynu i Paryża. Bo tam mógł coś konkretnego uzyskać. W Warszawie zaś mógł sobie pogadać. I jeszcze posłuchać pretensji.