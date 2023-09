Robert Telus dla WP: lista firm importujących zboże powinna być ujawniona

"Skoro poszedł pan ze zdrajcami polskiej wsi, to my nie mamy już o czym rozmawiać" - miał napisać w SMS-ie minister Robert Telus do lidera AgroUnii Michała Kołodziejczaka. Tak twierdzi sam szef resortu rolnictwa. SMS-a nie chce jednak pokazać. Jak powiedział nam minister: - "On się wkurzył, poszedł do mediów i skłamał, że proponowałem mu współpracę". Telus deklaruje też, "rząd zatrzyma import zboża z Ukrainy do Polski".