Odsłania karty przed wyborami. Terlecki dla WP o kolejnych obietnicach PiS

PiS czerpie z innych krajów

Nasz rozmówca przyznaje, że prezentowane od poniedziałku obietnice to pomysły zarówno sztabu wyborczego PiS, jak i kierownictwa partii. - Modernizacja bloków to bardzo ważna sprawa dla ludzi. Zajmujemy się tym od kilku miesięcy, przez ten czas dopinaliśmy ten program. Obserwowaliśmy, jak robiono to w innych krajach, m.in. pod kątem architektonicznym. Wiemy, że to wymaga dużych pieniędzy, ale od czegoś trzeba zacząć. Chcemy poprawiać jakość życia ludzi, to nasz nadrzędny cel - mówi nam Ryszard Terlecki.