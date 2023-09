Odgrzewany kotlet PiS. Kolejny raz obiecują dobry posiłek w szpitalach, sami wstrzymali prace

Interwencje w sprawie żywienia pacjentów podejmował również RPO Adam Bodnar, obecnie kandydat z list Koalicji Obywatelskiej do Senatu. Już w 2018 r. pisał, że wymaga to rozwiązań systemowych, jednak resort odpowiadał ogólnikowo. "Zwróciłem się do Pana Ministra w nadziei na pochylenie się nad problemem oraz nadanie problematyce żywienia pacjentów odpowiedniej rangi. Tymczasem otrzymałem odpowiedź zawierającą stanowisko powielane od kilku lat przez Pana poprzedników" – pisał Bodnar do Łukasza Szumowskiego.