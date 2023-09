Zapowiedziała zmiany w szpitalnej diecie. Tak wygląda jedzenie w szpitalu minister zdrowia

I dodała, że "dobrze zna realia polskich szpitali". - Pacjenci często nie są zadowoleni z jakości serwowanych tam posiłków. Musimy to zmienić, znamy ten problem (...). Dlatego nasz nowy program "Dobry Posiłek" wprowadzamy dla wszystkich pacjentów polskich szpitali. To nie tylko dostęp do smacznej i zdrowej diety, ale także możliwość porady dietetyka - zapewniła.