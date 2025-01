Tragiczny wypadek autobusu we Francji. Kierowca pod wpływem narkotyków

W czwartek rano, tuż przed godziną 8, doszło do tragicznego wypadku autobusu szkolnego w pobliżu Châteaudun w regionie Eure-et-Loir w Regionie Centralnym we Francji. Pojazd przewoził 35 uczniów do szkół w Châteaudun, gdy nagle przewrócił się na drodze. W wyniku tego zdarzenia zginęła 15-letnia uczennica liceum, a około 30 dzieci odniosło obrażenia.