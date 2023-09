PiS obiecuje dobry posiłek w szpitalu. W sieci zawrzało

"Poprawienie jakości posiłków w szpitalach? No ciekawe! Póki co poprawiają jakość swoich posiłków. Sobie halibuty i krewetki, dla Polaków co z pańskiego stołu spadnie" - napisał poseł PO Aleksander Miszalski. Tym samym nawiązał do informacji o zamówieniu dziewięciu ton owoców morza do Kancelarii Prezydenta.