Tusk: Polska liderem optymizmu europejskiego

- Dzisiaj symbolicznie otwieramy wielką inwestycję o wartości 30 mld zł i mocy 1,5 GW. To jest coś, co przekracza właściwie dotychczasowe miary i wyobrażenia o elektrowniach wiatrowych - powiedział Donald Tusk podczas czwartkowej konferencji prasowej poświęconej rozpoczęciu budowy morskiej farmy wiatrowej Baltica 2.

Jak dodał premier, inwestycja będzie zlokalizowana ok. 40 km od brzegu, więc "nikomu nie będzie przeszkadzała". Wskazał, że dla niego, jako mieszkańca Pomorza jest to "dość ważne" i zapewnił, że inwestorzy pomyśleli o tym, aby "środowisko, walory turystyczne regionu nie ucierpiały ze względu na tę wielką inwestycję".

- Warto sobie uświadomić, że to jest część tego projektu. Do 2040 roku - to wcale nie jest taka daleka perspektywa - myślimy o 18 GW z wiatru - zapowiedział Tusk. Zauważył, że to tak "jakbyśmy z wiatru wyprodukowali tyle prądu, ile produkowałyby cztery elektrownie jądrowe".