Od razu wznowili program po PiS. Dziś ogłaszają sukces

Dziewczynka przyszła na świat jako wcześniak, ale zarówno ona, jak i jej mama czują się dobrze. - W ciągu ośmiu miesięcy to jest prawie 10 tysięcy ciąż - zaznaczył szef rządu. Dodał, że "to pierwsze szczęście będzie dobrym znakiem dla wszystkich pozostałych par". - Także naprawdę jest się z czego cieszyć - zakończył.

Wcześniej w środę minister zdrowia Izabela Leszczyna przypomniała, że do programu refundacji in vitro zakwalifikowano ponad 23 tys. par, co zaowocowało 9 258 ciążami.