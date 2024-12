"Nie mieści się w głowie". Internet reaguje na tekst Wirtualnej Polski

"Myślę, że ta Ukraina to pikuś przy sprawie z in vitro. Absolutnie obrzydliwe " - podsumowuje Klaudia Kowalczyk z Radia Nowy Świat.

"Nie do wiary. Byliśmy z panem Łukaszem sąsiadami przez dwa lata mojej gry w Olsztynie. Mega miły gość, zawsze chętnie porozmawiał, robił na mnie niesamowite wrażenie . Chętnie się chwaliłem, jakiego przekozaka miałem za sąsiada. A teraz, jak to czytam..." - przyznaje były siatkarz Wojciech Żaliński.

"Jeżeli macie przeczytać jeden tekst dzisiaj, niech to będzie ten o dr. Grabarczyku. Co za historia! Tam jest wszystko: kłamstwa, oszustwa, chęć atencji i wybicia się na wojnie, podwójne życie, zmyślona kariera naukowa i dwie oszukane kobiety w trakcie in vitro. No po prostu szok i skandal jakich mało"- czytamy w pełnym emocji wpisie Wojtka Kardysia.