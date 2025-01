Mocne nagranie Tuska po głośnej śmierci. "Musi tego żałować"

- Nie będzie już tak, że jakiś pijany bydlak podnosi rękę na ratownika , którego wezwał i który mu ma ratować życie. Każdy, kto podniesie rękę na ratownika medycznego, który ratuje ludziom życie, musi tego żałować do końca życia i tak będzie - mówił wyraźnie poruszony szef rządu.

W sobotę Krajowa Izba Ratowników Medycznych poinformowała o tragedii, jaka wydarzyła się w Siedlcach . W trakcie interwencji ratownik medyczny został zaatakowany nożem przez pijanego pacjenta . 64-latek zmarł po przewiezieniu do szpitala.

Ratowników wezwano po tym, jak na imprezie mężczyzna został ranny w głowę. Stwierdzono, że poszkodowanego trzeba przewieźć do szpitala. Wtedy 59-letni Adam C. stał się agresywny. Mężczyzna sięgnął po noże i rzucił się na dwóch ratowników, dźgając 64-latka w klatkę piersiową i raniąc 26-latka. Adam C. został zatrzymany - miał ponad dwa promile alkoholu.