"Niewiele więcej, niż kasjerka". Ratownicy skarżą się na zarobki

Po ataku na ratowników medycznych w Siedlcach do przestrzeni publicznej wróciły rozmowy o problemach tej grupy zawodowej. - Tak naprawdę, jeśli chodzi o etat, to jest to niewiele więcej, niż zarabia kasjerka w Lidlu czy w Biedronce - komentują w rozmowie z Onetem, zapytani o zarobki.