Pacjent zabił ratownika. W pogotowiu boją się pracować

O tragedii rozmawialiśmy z kuzynem zabitego ratownika. Bartłomiej Kasprzycki wyznał, że ostatnimi czasy Czarek mówił sporo o agresji, z jaką podczas wyjazdów do chorych spotykają się pracownicy pogotowia. Temat był obecny w rozmowach w rodzinie. - Rozmawialiśmy o tym, że ludzie nie mają szacunku do ich pracy, kuzyn żalił się też na liczne interwencje u pijanych osób, które są wulgarne i agresywne - wspomina nasz rozmówca.

- Nigdy nie przyszło nam jednak to głowy, że Czarek może zostać zamordowany. Nadal nie możemy uwierzyć w to, co się stało - podkreśla Bartłomiej.

Przed wejściem do klatki schodowej, gdzie doszło do tragedii, zapłonęły znicze. Leszek Szpakowski, dyrektor siedleckiego Meditransu przekazał WP, że pracownicy stacji pogotowia są pogrążeni w żałobie. Zmarły 64-latek był wzorowym pracownikiem. - Nikt nie może uwierzyć w to, co się stało. Zapewniliśmy im pomoc psychologiczną - dodał.