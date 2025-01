Pogoda może zaskoczyć. Mamy prognozę na luty

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) opublikował prognozę na luty 2025 r., wskazując, że miesiąc ten będzie cieplejszy niż średnia z lat 1991-2020. Już na początku lutego termometry mogą pokazać nawet 7 stopni Celsjusza. To oznacza, że czeka nas jeden z najcieplejszych lutych w XXI wieku.

Według IMGW, średnia temperatura w lutym ma być wyższa o 3-3,5 stopnia Celsjusza w porównaniu do normy. Choć możliwe są chwilowe epizody zimowe, nie przewiduje się siarczystych mrozów. Najcieplej będzie w drugiej połowie miesiąca, kiedy temperatura może sięgnąć 8 stopni Celsjusza.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

Mentzen wyśmiał Morawieckiego. Zapytaliśmy też o tajemniczą kamerkę

Oprócz wyższych temperatur, IMGW prognozuje także większe opady atmosferyczne niż w latach 1991-2020. Różnica w sumie opadów może wynieść od kilku do kilkudziesięciu mm.

Początek lutego zapowiada się z dużym zachmurzeniem i przelotnymi opadami deszczu lub śniegu. Minimalna temperatura w pierwszy weekend lutego wyniesie od 2 do 4 stopni Celsjusza, a w górach od -3 do 1 stopnia.

Prognoza na ostatnie dni stycznia

W poniedziałek będzie pochmurno, na południu Polski pojawią się rozpogodzenia. Rano na wschodzie pojawią się opady deszczu, po południu opady deszczu pojawią się na północy i zachodzie kraju. W górach będzie padał deszcz i deszcz ze śniegiem. Temperatura maksymalna wyniesie od 5 st. C. do 6 st. C. na północy kraju, w centrum do 9 st. C. i do 12 st. C. na wschodzie.

Wiatr w dalszym ciągu będzie słaby i umiarkowany. W rejonach wybrzeża wiatr będzie silny z kierunków południowych. Silniejsze porywy wiatru utrzymają się także w rejonach podgórskich. W Sudetach wyniesie do 55 km/h, w Karpatach do 70 km/h, a w Bieszczadach porywy wiatru mogą sięgać do 80 km/h.

W nocy z poniedziałku na wtorek zachmurzenie nadal będzie duże. Rozpogodzenia wystąpią na południowym wschodzie. Opady deszczu wystąpią głównie w północnej i zachodniej części kraju. "Oprócz opadów deszczu pojawią się okresami opadu śniegu, głównie w Sudetach" - dodała synoptyk. Temperatura minimalna wyniesie od 3 st. C. do 6 st. C., na Podkarpaciu do 7 st. W dolinach górskich temperatura może przybrać wartości około minus 1 st. C.

Wiatr będzie słaby i umiarkowany, na południowym wschodzie porywisty i będzie wiał z kierunków południowych. W rejonie podgórskich Karpat i Bieszczadów wystąpią silniejsze porywy wiatru. W Bieszczadach i w Sudetach wiatr będzie wiał w porywach do 70 km/h.

O godz. 12.00 IMGW odwołał ostrzeżenia o silnym wietrze w woj. śląskim w powiecie bielskim, żywieckimi Bielsko-Biała a także w woj. małopolskim w powiecie nowotarskim, suskim i tatrzańskim. O godz. 13.00 zmianie uległy ostrzeżenia przed silnym wiatrem w woj. podkarpackim - obniżono je do ostrzeżeń I stopnia i prawdopodobieństwo ich wystąpienia wynosi 70 proc. Ostrzeżenia będą obowiązywały do godz. 18.00.