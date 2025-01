"Temat bardzo wstydliwy". W poznańskim szpitalu doszło do bójki

Do incydentu, w którym uczestniczyli lekarz i ratownik, doszło w szpitalu przy ul. Przybyszewskiego 49 w Poznaniu. Jak informuje "Głos Wielkopolski", lekarz, będący sprawcą bójki, oddalił się przed przybyciem policji.

- Dotarła do mnie wiadomość o utarczce między lekarzem a ratownikiem. To temat bardzo wstydliwy - mówił w rozmowie z portalem dr Szczepan Cofta, naczelny lekarz Szpitala Uniwersyteckiego.

- Ratownik miał dokonane oględziny lekarskie. Jeżeli potwierdzą się doniesienia i doszło do naruszenia zasad, wówczas skierujemy pismo do rzecznika odpowiedzialności zawodowej, a szpital wyciągnie odpowiednie do zaistniałej sytuacji konsekwencje - zapowiedział też dr Cofta.