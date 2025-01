Kontrowersje wokół kolonoskopii w Legnicy. Prokuratura bada sprawę

"Potrzebuję pomocy. W jednym z ośrodków zmasakrowali mi żonę" - do sieci trafił wstrząsający opis z kolonoskopii wykonanej w jednej z legnickich przychodni. Pacjentka twierdzi, że podczas kolonoskopii, z powodu silnego bólu, cofnęła zgodę na dalsze badanie. Mimo to lekarz kontynuował procedurę, a badanie przerwał dopiero mąż pacjentki, który usłyszał jej krzyki i wtargnął do gabinetu.