Konflikt na targowisku przy Modlińskiej. Kupcy w obliczu presji zarządcy

Zarządca terenu, Zbigniew Bogusz, zażądał podwyżki czynszów, co spotkało się z oporem ze strony kupców. Jak relacjonuje Chau Than Pnam, kierownik centrum handlowego, zarządca próbował wymusić zgodę na nowe warunki poprzez likwidację dotychczasowej spółki i założenie nowej z wyższymi opłatami. - Przyszedł do mnie pan Bogusz i powiedział, że likwiduje spółkę, z którą mamy podpisaną umowę i zakłada nową, z którą trzeba będzie podpisać umowę, ale z gigantyczną podwyżką. Nie mogłem się na to zgodzić, bo wtedy wszyscy kupcy musieliby płacić więcej - mówi Chau Than Pnam.