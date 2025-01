Trump wystraszył kolejny kraj. Zamieścił nietypowe zdjęcie

Na opublikowanym na Instagramie humorystycznym zdjęciu widać Trumpa ubranego w garnitur. Pod szyją ma czerwony krawat, a na głowie kapelusz. W tle widnieje napis "FAFO". To akronim od funkcjonującego w języku angielskim wulgarnego powiedzenia. W luźnym tłumaczeniu oznacza ono, że straszenie innych, może grozić nieprzyjemnymi konsekwencjami .

Trump zamieścił zdjęcie wkrótce po tym, jak prezydent Kolumbii zaproponował, że wyśle do Stanów Zjednoczonych rządowy samolot, który zabierze obywateli Kolumbii deportowanych z USA .

Zobacz też: Lewica o drożyźnie i cenach prądu. Trela uderza w PiS: To są zapóźnienia z 8 lat

" Migrant nie jest przestępcą i należy go traktować z godnością , na jaką zasługuje istota ludzka. Dlatego kazałem zawrócić amerykańskie samoloty wojskowe, które przyleciały z kolumbijskimi migrantami " - wyjaśnił później prezydent Kolumbii w serwisie X.

Trump zagroził, że jeżeli prezydent Petro nie zmieni zdania, to nałoży 25-proc. cła na wszystkie towary wwożone z Kolumbii do USA. Cła te mają dodatkowo zostać podniesione w ciągu najbliższego tygodnia do 50 proc.