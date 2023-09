PiS wysyła sygnał dla rolników. "Chcemy zmusić supermarkety"

Czy nie spóźnione? I dlaczego były szef resortu rolnictwa nie wprowadził tego za czasów swojego urzędowania? - Wiele rzeczy udało się już wprowadzić, ale nie wszystkie od razu. To jest niemożliwe. Dlatego też chcemy w programie wyborczym pokazać, co jeszcze możemy udoskonalić na przyszłość. To jest naturalne - twierdzi Henryk Kowalczyk. Jak dodaje: - Nie było wcześniej może takiej wymuszonej potrzeby. Teraz zaś wyraźnie widać, że w innych krajach również kładzie się na to nacisk.