PiS z obietnicą dla rolników. Kołodziejczak: to farmazon

Michał Kołodziejczak raz jeszcze odniósł się do trzeciego punktu programu wyborczego partii Jarosława Kaczyńskiego. - Opowieść PiS-u jest farmazonem. Ja doskonale pamiętam rozmowy z Krzysztofem Ardanowskim, gdy był ministrem rolnictwa, on nie mógł wywrzeć żadnej presji na marketach. To jest tylko na potrzeby kampanii, bo przecież mogliby to zrobić wcześniej. Bardziej uległego skompromitowanego człowieka w rozmowie z marketami nie znam - dodaje.