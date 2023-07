Duda dla "Bilda": Ukraina do NATO po zakończeniu wojny

Przeciwny zaproszeniu Ukrainy do NATO już na wileńskim szczycie jest m.in. niemiecki rząd. Duda wyraził w rozmowie z "Bildem" zrozumienie dla niemieckiego strachu przed wojną z Rosją. - To nie jest tylko obawa Niemiec. To obawa, która jest obecna w wielu krajach - powiedział. - Trzeba to sobie uświadomić: Jeżeli Ukraina dziś, w trakcie wojny, zostałaby przyjęta do NATO to od razu zażądałaby zastosowania artykułu 5 - dodał prezydent. Artykuł 5 Traktatu Północnoatlantyckiego zawiera zobowiązanie do zbiorowej obrony w razie ataku na jednego z członków Sojuszu.