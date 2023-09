Równe, uczciwe i powszechne? Prezes SN zabiera głos w sprawie wyborów

Wówczas do Sądu Najwyższego wpłynęło multum protestów wyborczych, w których wyborcy zwracali uwagę na to, że opinię publiczną wprowadzono w błąd co do wykształcenia jednego z kandydatów, Aleksandra Kwaśniewskiego. Przedstawiano bowiem, że Kwaśniewski miał wyższe wykształcenie, podczas gdy w rzeczywistości go nie uzyskał.