Tendencyjny przekaz w TVP. "Ostentacyjne kpiny z prawa"

- Ta jednostronność to nie jest tylko przemilczanie pewnych ważnych faktów politycznych, ale także aktywna propaganda na rzecz obozu Zjednoczonej Prawicy. To propaganda na rzecz zniechęcania do pozostałych ugrupowań politycznych. To ciężkie naruszenie demokratycznych zasad, którym powinny hołdować media, zwłaszcza publiczne - podkreśla w rozmowie z WP.