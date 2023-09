Nazwał Tuska "złodziejem". Incydent na konwencji KO

Mieszkaniec Dąbrowy Tarnowskiej powiedział też, że za rządów Platformy Obywatelskiej żyło mu się znacznie gorzej. - Jak 25 lat temu wyszedłem z wojska, to nie było dla mnie pracy. Bezrobocie było wtedy na poziomie 20 proc., a dziś jest zaledwie ok. 3 proc. (…) Ja w mojej pierwszej pracy dostałem 2 zł na godzinę. Ja pracuję dziś w Szwajcarii i tam jestem w stanie zarobić 10 tys. zł, gdzie ja tyle zarobię w Polsce? Wrócę do Polski, ale już na emeryturę - dodał mężczyzna w rozmowie z Onetem.