Maszynka do mielenia ludzi. O systemie, nie o Marice [OPINIA]

Gdzieniegdzie jednak zaplącze się adwokat (lub radca prawny), który będzie dwoił się i troił, żeby rozbić kamień, ale zazwyczaj kończy niczym Syzyf i co najwyżej turla go pod górę, aż do Sądu Najwyższego. I osiąga tyle samo, co inny adwokat, który ani się nie dwoi, ani tym bardziej nie troi, tylko idzie do sądu robić za drugą paprotkę – bo pierwszą jest prokurator.