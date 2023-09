"Zero tolerancji". Od niedzieli zmiany w kodeksie karnym

Złagodzenie kary dla drobnych złodziei

Zgodnie ze zmianami prawo ma być surowsze dla sprawców najcięższych przestępstw, ale łaskawe dla drobnych złodziei i paserów. To dlatego, że nowelizacja podnosi próg kradzieży. Oznacza to, że z 500 do 800 zł wzrasta wartość mienia, od której zależy czy czyn będzie traktowany jako przestępstwo czy zwykłe wykroczenie karane mandatem.