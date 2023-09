Walka o każdy głos, ale o niektóre bardziej [OPINIA]

Swoistym zatem języczkiem u wagi - także w tej kampanii - pozostają byłe miasta wojewódzkie (i te nieco mniejsze) z ich aspiracjami do nowoczesności, awansu cywilizacyjnego, rozwojem po wejściu do Unii Europejskiej, ale też z pamięcią o historycznej wielkości, nadszarpniętej mocno zębem transformacji. Dość tylko wspomnieć, że na przykład w Płocku czy w Tarnowie, poparcie dla PO w czasach rządów PiS, latach 2005-2007, urosło aż o ok. 20 punktów proc. po to, by w latach 2007-2015, w czasach rządów samej PO, o taką samą mniej więcej wartość spaść. Dość też wspomnieć, że w miejscowościach od 50 do 200 tys. mieszkańców żyje ponad 9 mln wyborców.