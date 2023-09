Dwa oblicza afery wizowej [OPINIA]

Przy czym niezależnie od odpowiedzi na to pytanie bynajmniej nie jest tak, że te kilkadziesiąt, a być może kilkaset tysięcy osób, które musiały wręczyć łapówkę, to osoby niezasługujące na polską wizę. Znaczna część z nich zapewne spełniała wymogi niezbędne do otrzymania wizy. Łapówki bowiem, co do zasady, dawano nie za samą wizę, lecz za fakt rozpatrzenia podania.