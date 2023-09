PiS wpadł w pułapkę, którą zastawił na Tuska [OPINIA]

A najciekawsze jest to, że Tusk, przypuszczając atak, wykorzysta - i już to robi - atmosferę, jaką zbudował PiS. To on będzie teraz rozgrywał silne antymigranckie emocje, odwoływał się do pielęgnowanych przez prawicę lęków i ogrywał zdjęcia przedstawiające młodych, śniadych mężczyzn. PiS przygotował bicz, którym Koalicja Obywatelska go teraz wychłosta.