"Wszyscy w MSZ wiedzieli". Tusk rozszyfrowuje skrót PiS

- Wszyscy w MSZ wiedzieli. I minister też - mówi kobieta. - Wizy do Polski były sprzedawane migrantom z Bliskiego Wschodu, Afryki. Do konsulatu wysyłaliśmy list z nazwiskami migrantów, którzy mają być wpuszczeni. Islamabad, Stambuł, Rijad, Abudża. I tego było dużo więcej. Telefon, przelew, pieczątka. To działało jak mafia - relacjonuje kobieta.