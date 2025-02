Antoni Dudek o kampanii Karola Nawrockiego: "To strategia samobójcza"

- Cała kampania Karola Nawrockiego prowadzona jest, żeby pozyskać twardy, prawicowy elektorat. (...) Ja uważam, że to strategia samobójcza, ale ewidentnie taką realizuje, patrząc choćby na wypowiedzi w sprawie Ukrainy czy praw kobiet - stwierdził prof. Antoni Dudek na antenie Polsat News.

Dudek odniósł się również do sytuacji Rafała Trzaskowskiego, kandydata Koalicji Obywatelskiej.

Karol Nawrocki w Jastrzębiu-Zdroju. Mówił o strzelaniu do górników

Karol Nawrocki w Jastrzębiu-Zdroju. Mówił o strzelaniu do górników

- Jeżeli sąd nie podejmie w tej sprawie sprawnie żadnej decyzji, to on wyjedzie z kraju, 'odleci'. Moim zdaniem wygra wtedy tę rozgrywkę z rządem. (...) Żeby była jasność, zamknięcie Zbigniewa Ziobry rządowi wcale nie pomoże, bo wtedy on będzie zgrywał męczennika - podkreślił Dudek.