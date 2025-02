Karol Nawrocki w Jastrzębiu-Zdroju. Mówił o strzelaniu do górników

Kandydat na prezydenta podkreślił znaczenie polskiego węgla dla bezpieczeństwa kraju. - Gwarantuję państwu, wszystkim górnikom, że do momentu, do którego nie będą skutecznie podpisane umowy społeczne, będą fedrować, wydobywać, rozwijać - zapewniał Nawrocki. Wskazał również na potrzebę dialogu z górnikami, przypominając o strajkach z 2015 roku, kiedy to "strzelano do górników".