Metale ziem rzadkich w zamian za pomoc? Media: to był pomysł Kijowa

- To był punkt planu zwycięstwa. Mamy specjalne zasoby, w tym metale ziem rzadkich, uran, lit, tytan, i ważne jest, aby nie trafiły one do Rosji. Dlatego prezydent (Ukrainy Wołodymyr Zełenski - red.) proponował, aby były one specjalnie chronione i wykorzystywane we współpracy z kluczowymi partnerami - zaznaczył rozmówca RBC-Ukraina.