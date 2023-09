Jak politycy pomagają konkurencji, czyli o błędach w kampanii [OPINIA]

Czyli - żeby to do wszystkich dotarło - pani Szostak uważa, że każda kobieta może w ósmym miesiącu ciąży zażądać skrobanki, a lekarz powinien to ochoczo wykonać. Rodzi się (nomen omen) pytanie, czy prawa do zabicia płodu kończy się - w opinii autorki tych przemyśleń - w chwili porodu, czy jednak trwa także po nim. Bo przecież byłoby absurdem logicznym, gdyby pani Szostak dawała matce prawo do zabicia ośmiomiesięcznego płodu przebywającego w jej łonie, ale odmawiała prawa do uśmiercenia siedmiomiesięcznego wcześniaka, który już jest w inkubatorze, prawda?