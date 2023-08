Był w PiS, jest w KO. Jak zagłosuje ws. aborcji?

Donald Tusk zapowiedział, że na listach Koalicji Obywatelskiej nie znajdą się osoby, które nie popierają aborcji do 12. tygodnia ciąży. Co na to kandydujący z jej list Michał Wypij, który wcześniej był w Porozumieniu i klubie Prawa i Sprawiedliwości? - Rozmawialiśmy na ten temat. Ludzi i polityków o podobnym poglądzie jak moje, jest w KO całkiem sporo. Były dwa ideologiczne projekty z prawej i lewej strony. Uważałem, że żaden z nich nie przystawał do rzeczywistości. Ten, o którym powiedział pan redaktor, jest dużo bogatszy i na ten temat też rozmawialiśmy. On może być punktem wyjścia do budowy nowego kompromisu - mówił w programie "Tłit" Michał Wypij. - Ważne, by w tym projekcie była ochrona nad kobietą niezależnie od decyzji jaką podejmie. Kobieta potrzebuje opieki państwa, które nie może odwracać się plecami i narzucać decyzji. Za projektem, który otwiera drogę do nowego kompromisu, jestem jak najbardziej. Jestem za tym, by budować kompromisy, a nie je burzyć, dlatego odmówiłem podpisania się pod wnioskiem do Trybunału Konstytucyjnego. Uważam, że ten szeroki projekt jest dobrym wyjściem do zbudowania kompromisu - dodał.

