To nie koniec. Kolejny polityk Konfederacji o jedzeniu psów

Polityk, komentując informację o zakazie uboju psów i handlu ich mięsem z 1986 roku, wskazała, że było to "niepotrzebne", gdyż "mięso to mięso". Za te słowa partia ukarała Jabłońską, która nie wystartuje z list Konfederacji. Do tematu odniósł się Jacek Wilk z tego ugrupowania.