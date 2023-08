Broniła jedzenia psów. Konfederacja skreśliła ją z list

Kandydatka Konfederacji do Sejmu Natalia Jabłońska stwierdziła, komentując informację o zakazie uboju psów i handlu ich mięsem z 1986 roku, że było to "niepotrzebne", gdyż "mięso to mięso". Konfederacja przekazała właśnie, że Jabłońska nie wystartuje z jej list.