Aktywistka wyleci z listy KO? "Nie będzie kandydować"

Pytana, czy jest to konsekwencja wypowiedzi Szostak o aborcji, Kidawa-Błońska potwierdziła. - Bardzo jest jasne stanowisko PO i KO w tej sprawie, mówiliśmy o tym wielokrotnie: cały pakiet dla kobiet. Przeprowadzimy to, ale polityka to nie są happeningi, to jest bardzo poważna sprawa i słowa, które się mówi, mają ogromne znaczenie - podkreśliła Kidawa-Błońska, wiceprzewodnicząca Platformy Obywatelskiej.