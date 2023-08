Zasłynęła z "krzyku dla Białorusi". Teraz jest na liście KO

Zasłynęła z akcji "minuta krzyku dla Białorusi". Teraz Jana Szostak kandyduje do Sejmu z list Koalicji Obywatelskiej. - Teraz albo nigdy! Przez to, co się dzieje w Polsce, sama myślałam o wyjeździe z kraju, dlatego dla mnie to jest ostatni moment i próba walki o wolną Polskę - komentuje aktywistka.