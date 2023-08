Zamieszanie w Koninie. Jarosław Kaczyński wybrał swojego człowieka do walki o głosy

Co na to Paulina Hennig-Kloska? - Nie mam obaw o kandydowanie pana Kołodziejczaka, bo stoją za nami zupełnie inne grupy elektoratów. Nie rozumiem tej decyzji Tuska, ale życzę panu Kołodziejczakowi, żeby przyciągnął do siebie zawiedzionych wyborców PiS, których w tym okręgu nie brakuje. Ja również tych wyborców będę przekonywać do siebie, rozmawiam z nimi codziennie - zapewnia Wirtualną Polską szefowa koła Polski 2050.