Kołodziejczak ministrem rolnictwa w rządzie KO? "Wykorzystał Tuska"

Co na to PSL? - AgroUnia, która mówiła wiele o tym, że zarejestruje własne listy, chyba jednak nie jest do tego zdolna i nie jest organizacyjnie na to przygotowana, ale życzymy wszystkiego dobrego innym partiom demokratycznym w przekonywaniu do siebie wyborców - mówi rzecznik ludowców Miłosz Motyka.