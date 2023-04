"Panie Tusk". Kołodziejczak zwrócił się z apelem

- Tusk mówi, że alarmował już w czerwcu. Ludzie, dla kogo on jest wiarygodny w tym temacie? My 29 czerwca w Hrubieszowie pod biurem Sasina informowaliśmy, że będzie mega problem. 1 grudnia okupowaliśmy urząd wojewódzki w Lublinie i dostaliśmy za to zarzuty karne. Nikt nie podjął wtedy interwencji, gdzie wtedy był Tusk, opozycja, PiS? Dziś mamy problem, który mamy rozwiązać i my będziemy walczyć - tutaj, na drodze. Wy chcecie sobie robić politykę, to róbcie, ale przede wszystkim problem trzeba rozwiązać - kończy nagranie Michał Kołodziejczak.