Kołodziejczak na listach KO. "Zdradziliście polską wieś"

"Michał Kołodziejczak zdradził polską wieś. Dziś idzie ramię w ramię z Donaldem Tuskiem, o którym niedawno mówił, że 'cofnął Polaków o kilka wieków do tyłu' i zrobił z Polski 'kraj koczowniczy', z którego ludzie 'musieli wyjeżdżać do Wielkiej Brytanii, do Irlandii'" - wskazał rzecznik rządu Piotr Müller.